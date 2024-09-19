«المهن التمثيلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد صناع «الأم العذراء» بعد نداء بشرى|خاص

أكد الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع مسرحية «الأم العذراء»، بعد نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر، بسبب الترويج لعمل قامت بنفى مشاركتها فيه.



وعلق أشرف زكي في تصريحات لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، قائلاً: "سوف نتخذ الإجراءات القانونية ضد صناع مسرحية «الأم العذراء»، وذلك بسبب الادعاء بأن الفنانة بشرى تقوم بالمشاركة في هذا العمل، واستخدام إسمها دون علمها".

بشرى تستغيث بالمهن التمثيلية



كما حرصت النجمة بشرى على مناشدة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، بالتحقيق في الترويج، لعمل فني لم تقوم بالمشاركة فيه: «أحذر إذا تم استخدام اسمى بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر فسوف ألجأ للقانون».

نشرت بشرى منشوراً شديد اللهجة معبره عن استيائها بعدما تم الترويج لعمل فني لم تشارك فيه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "نداء لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في هذا الأمر".

وتابعت بشرى حديثها معلقه: "إلى من يهمه الأمر ليس لى أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل، ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمى وصورة قديمة لي، والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل، وأحذر إذا تم استخدام اسمى بغير وجه حق ودون موافقتي مع الزملاء كما تم إبلاغي من أكثر من مصدر فسوف ألجأ للقانون، فأنا لم أتواصل أو أتعاقد مع أحد ولا أعرف ما أهمية هذه الجهة من الأساس".

على صعيد آخر، خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة خلال حضورها مهرجان الدار البيضاء، ونشرت بعض صورها على حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت بشرى بإطلالة ملكية، حيث ارتدت قفطانا مغربيا مطرزا بخيوط الحرير باللون الأبيض من الأمام، صمم من قماش البايت مع الساتان باللون الوردي وحمل توقيع مصممة الأزياء وفاء.

وتواجدت بشرى خلال الأيام الماضية في المغرب لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كونها عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.

بشرى

واختارت لم خصلات شعرها لأعلى كعكه وزينته بتاج مرصع بحبات الكريستال ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع الآى شادو البينك فوق جفن عينيها مع تحديد جمالها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



وتواجدت بشرى خلال الأيام الماضية في المغرب لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كونها عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.