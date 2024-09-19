تحذير من شنط المدرسة.. وسيلة تنقل البكتريا والأمراض (فيديو)

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهمية الحفاظ على صحة الأطفال مع بداية العام الدراسي في فصل الخريف، الذي يشهد زيادة في المشكلات الصحية، مشيرا إلى ضرورة رفع مناعة الأطفال من خلال التغذية السليمة والوقاية من الأمراض.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "عايزين نحافظ على الولاد لأنهم داخلين بداية المدرسة في فصل الخريف، اللي هو فيه المشاكل كلها، أنا في البيت أرفع من مناعة ولادي إزاي عشان يبقى في وقاية من الأمراض اللي ممكن يتعرضوا لها، لكن المدرسة فيها مشكلتين: مشكلة الباص ومشكلة التجمعات؟، يبقى خلي بالنا من الباص، نظافة وتطهير، ما فيش تدخين، الموظفين مش هيطلعوا ولد عنده عمال يعطس، أرجع يا ابني، مش هدخلك المدرسة، وإذا ركبت، هدخلك عند المدرس يراجع".

وأَضاف: "أما الحاجة الثانية، برضه في الاختلاط في المدرسة بيعمل لي مشاكل بها كتير جداً، من ضمها نزلات البرد والإنفلونزا والحاجات التنفسية والمعوية، ومشاكل في الجلد، مشاكل كثيرة جداً، والاختلاط ده كمان ممكن يخليني أتعرض لنوع من العدوى".

وأوضح: "المسألة كمان تتعلق بالشنطة، أطالب وأناشد الجميع: ما تخلوش الأطفال لما يجوا من الباص أو البيت يحطوا الشنطة على الأرض، أعتقد أن هذا عيب كتير جداً أن أنا أحط الشنطة اللي فيها الكتب الجميلة والدين والثقافة على الأرض، خلي الطلبة يحطوا الشنطة على طول في الفصل، ما يصحش الأرض دي كان فيها قطة وكلب وبيعلبوا بالليل، وفيه واحد دخل بالحذاء".

وتابع: "أحط الشنطة اللي فيها سموم البكتيريا على المقعد اللي في المدرسة أو في البيت على المكتب أو على السرير، دخلت في بلاوي، يبقى لو سمحتوا، الشنطة مش على الأرض، مهمة جداً، خلي الطلبة يقعدوا كده من غير شنط".

واستكمل: "الكنتين مشكلة كبيرة جداً، بيدخلوا أغذية ضارة وبيحطوا أطعمة مفيدة، تلاقى موظف، جايب مراته وقريبه وابن عمه، وشعره مكشوف، مش لابس حاجة تغطي شعره، ولا أظافره طويلة، وبتقدم أكل للناس، يبقى اللي هيشتغل في الكانتين يغطي شعره ويغطي دقنه، لازم يبقى فيه غطاء ودقن قصيرة، ولازم يكون شكله أو شكلها نظيف وما فيش سجائر، والمكان نظيف والأسطح كلها نظيفة".