تكريم 34 من أبناء المحامين المتفوقين دراسيا بأبو تشت

نظمت نقابة المحامين بابوتشت شمالي قنا بقيادة أحمد عبداللطيف أمين عام نقابة المحامين بقنا، ونقيب المحامين بأبوتشت اليوم الخميس 19 سبتمبر الجاري حفل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المحامين دراسيا بمراحل التعليم المختلفة الإبتدائي والإعدادي والثانوي للعام الدراسي 2024/2023م بمقر نقابة المحامين بمدينة ابوتشت بحضور المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن وطارق صلاح الدين وجلال أحمد وحلمي محمود وعلي سليمان المحامون واعضاء نقابة المحامين بابوتشت وحشد كبير من المحامين والطلبة المتفوقين وأسرهم.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الأستاذ مرعي محمد المحامي ثم تلاها كلمة نقيب المحامين التي رحب فيها بالحضور.

اعقبها كلمة لمدير عام الإدارة استهلها بتهنئة الحضور بمولد خير البشرية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وبالعام القضائي والدراسي الجديد معربا عن سعادته بمشاركة فرحة الطلاب المتفوقين من أبناء المحامين واسرهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح في المراحل التعليمية القادمة.

اشاد قاصد بدور نقابة المحامين في توفير كافة أوجه الرعاية والمساندة لأبناء المحامين وتشجيعها الدائم والمستمر لهم علي التفوق العلمي في مختلف المراحل الدراسية مطالباً أولياء الأمور بالاهتمام بتنمية مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة الفعالة في بناء وتقدم ورقي المجتمع.

مشيرًا إلى أن هذا التفوق يعتبر نواة لجيل جديد من أبناء المحامين في قيادة المستقبل مشيًرًا إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمتفوقين والنابغين والموهوبين.

كما أكد أن الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم موضحًا أن المتفوقين في كافة مراحل التعليم المختلفة هم فخر للوزارة ومصر بأكملها بدوره وجه عبداللطيف خالص شكره وتقديره الي قاصد لمشاركته في حفل تكريم المتفوقين دراسيا من ابناء المحامين.

معربا عن سعادته بمشاركة النقابة بتكريم الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء المحامين وحثهم على الإستمرار في التفوق في المراحل الدراسية المقبلة واوضح عبداللطيف أن هذا التكريم هو نقطةُ نور وتشويق وتشجيع في سبيل العلم والجد والاجتهاد والنجاح والتفوق والتميز.

مضيفا أننا بتكريم المتفوقين نقدر جهود أولياء أمورهم في اهتمامهم وحضهم وتشجيعهم لأبنائهم على الاجتهاد والجد والنجاح وفي ختام الحفل تم منح المتفوقين شهادات التقدير تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق العلمي متمنياً لهم دوام التوفي.

وقال نقيب المحامين من أفضل المناسبات التي نشارك فيها داخل نقابة المحامين هي احتفالية تفوق المحامين وحصولهم على الدرجات العلمية وتفوق أبنائهم رواد المستقبل في المراحل التعليمية المختلفة ثم تخلل الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية التي أبدع فيها الطلاب المتفوقين نالت إعجاب الحضور ثم تسابق الجميع للتعبير عن خالص تهانيهم للطلاب المتفوقين.

من جانبهم وجه الطلاب المتفوقين واسرهم الشكر الي نقيب المحامين ولمدير عام الإدارة التعليمية بابوتشت على هذه الاحتفالية وهذه المبادرة الطموح التي تأتي تتويجًا لجهودهم وتفوقهم مؤكدين انهم سيواصلون بذل أقصى جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق واختتم الاحتفال بتقديم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة والبهجة والسرور بين الحضور.