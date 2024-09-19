تقديم خدمة طبية لـ 40 ألف سيدة بالشرقية

قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية في اليوم الرابع بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»؛ الخدمة الطبية لعدد ١٠٠١٥ منتفعة بمحافظة الشرقية.

وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦١٠٤ سيدات، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٤٠٧٧٦ منتفعة خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٧٦٥٩ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية، يوم السبت الماضي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، مشيراً إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأكد أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، مؤهلة للعمل بشكل جيد مع حسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٤٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و ٣٥٢ ممرضة، و ٤٢٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

ولفتت إلى أنه تم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وضمت المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "ههيا، أبو حماد، القرين، أبو كبير، بلبيس، مشتول السوق، العاشر من رمضان، كفر صقر، أولاد صقر، الحسينية"، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٩ سبتمبر، وتليها المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ سبتمبر لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، القنايات، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، منشأة أبو عمر، صان الحجر".