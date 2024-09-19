محافظ الغربية يشهد احتفالية نقابة غرب طنطا للمحامين لتكريم المتفوقين

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، الاحتفالية التي نظمتها نقابة المحامين بغرب طنطا لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من السادة المحامين، بحضور الدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية، ومحمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين والمجلس الفرعي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القران الكريم أعقبها كلمة الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا رحب خلالها بالسادة الضيوف، موجهًا الشكر للواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لحرصه على تلبية الدعوة وتشريف الاحتفالية. مثمنا مجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف علي احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم.

وأكد المحافظ، على أهمية مهنة المحاماة، ودور المحامين الوطني والسياسي على مر العصور مثمنا الدور الهام لمحامين مصر في العديد من القضايا، مشددًا على ضرورة التواصل الدائم بين النقابات والأجهزة التنفيذية للمساندة في التصدي لأية مشكلة قد تحدث، وتوفير الحلول العاجلة لها، مشيداً بدور نقابة المحامين كونها تمثل صوت المحامين الصادق للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم للمشاركة في بناء الوطن ورفعته.

وكرم محافظ الغربية، الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من السادة المحامين وعلى رأسهم الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و الدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية مؤكدا ان حصولهم على الدكتوراه، في ظل المسؤوليات مثلا يحتذى به في الجد والإخلاص والتفاني في العلم والعمل متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم .

واختتمت الاحتفالية باهداء نقيب غرب طنطا درع النقابة لمحافظ الغربية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.