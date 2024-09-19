الحكومة: فاتورة دعم الطاقة تفوق قدرة الموازنة العامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن فاتورة دعم الطاقة تفوق قدرة الموازنة العامة للدولة خاصة مع التحديات العالمية.

وأوضح أنه يتابع كل ما يكتب بشأن الرأي العام، وأن الفترة الأخيرة هناك حديث بشأن زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز 50 جنيها، وقال إن الدعم فوق قدرة الحكومة والموازنة العامة، وأن المواطن يتحمل جزءا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة دورها خدمة المجتمع، وأن الحكومة تدير الأزمة من أجل الوصول لـ حل.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.



ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.



وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.