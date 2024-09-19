خطة تأمين تبدأ بتطعيمات والتعليم تتحدى السناتر وشائعات التأجيل تغزو السوشيال

العام الدراسي على الأبواب..

بدأ العد التنازلي لانطلاق أول ايام من العام الدراسي 2024 والذي يبدأ هذا العام بخطه فعلتها وزاره التربيه والتعليم تخفيف عن كاهل ولي الامر من اعباء تحمل مصاريف الدروس الخصوصية.

كما تتعاون وزاره الصحة والسكان لتفعيل خطه تأمين للمدارس تطلقها مع اول ايام العام كما نستعرض في هذا التقرير



تطعيم بأول أيام العام

في هذا السياق كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة الوزارة للاستعداد للمدارس والتى تهدف إلى تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية ضد الأمراض قبل بدء العام الدراسى ومنع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها مع الاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها ورفع الوعى الصحى لدى الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم توزيع دليل إرشادى بالتوعية على المدارس يتضمن جميع تفاصيل التوعية الخاصة بمواجهة الأمراض المعدية كما يكشف عن التطعيمات الهامة التى من المقرر الحصول عليها ضمن الحملات القومية.

وزير التعليم يتحدى السناتر

من جهته أكد وزير التعليم عن تفعيل خطة الوزارة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية

وقال وزير التعليم، في تصريحات صحفية، "سنواجه سناتر الدروس الخصوصية بالتعليم الجيد والمتميز داخل المدارس، ولكن ذلك سوف يحتاج إلي وقت ودعم من جميع فئات المجتمع".

شائعات التأجيل

فيما ارتفعت مُعدلات البحث في الوقت الراهن عن آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم 2024.

و من أبرز ما صرح به وزير التربية و التعليم هو الرد على الأخبار المُنتشرة بشأن تأجيل موعد الدراسة، مؤكدًا ان جميع الأخبار المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة، وان الدراسة ستبدأ في موعدها بداية من الأسبوع المقبل من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجارى على ان ينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، ليصل عدد الدراسة الي 35 أسبوعًا، مقسم عليهم المنهج.