المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة يكرم رائد جراحات زراعة الكلى

كرم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ٢٠٢٤، والذي تم انطلاقه بإمارة الشارقة في نسخته الثالثة عشر، بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر"، العالم المصرى الدكتور محمد غنيم رائد جراحات زرع الكلى فى مصر و العالم، و مؤسس مركز أمراض الكلى و المسالك البولية بجامعة المنصورة.

حيث تم منح سيادته جائزة " الشارقة للإتصال الحكومى - لأفضل اتصال ذي أثر فى المناطق النائية" تحت رعاية و بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

و جاء في نص التكريم " الدكتور محمد غنيم من جمهورية مصر العربية، و أحد رواد زراعة الكلى فى مصر و العالم و مدير أول مركز متخصص بزراعة الكلى فى الشرق الأوسط بجامعة المنصورة من الشخصيات الفريدة، و له تجربة شخصية نموذجية كطبيب يعمل من أجل الإنسان، و يسعى لعلاج الناس فى المناطق النائية مجانا، و يسعى أن يخفف المعاناة عن المرضى فى مختلف المناطق، و بدأ هذه الخطوات بتأسيسه مركز غنيم لجراحات الكلى بجامعة المنصورة، إلى أن أصبح المركز واحدا من أكبر المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة و جراحات الكلى."

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للعالم الجليل الدكتور محمد أحمد غنيم لحصول على جائزة الشارقة للإتصال الحكومي فى المناطق النائية عن عام ٢٠٢٤ ، معبرًا عن فخر الجامعة و منسوبيها بما حققه العالم الجليل من إنجازات طبية و بحثية غير مسبوقة شهد بها العالم أجمع، جعلت من مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة منارة طبية، ومركزاً متخصصاً من أهم المراكز الرائدة عالمياً فى مجال زراعة الكلى و جراحات الكلى و المسالك البولية.