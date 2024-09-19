نادي بنى سويف يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف

أحتفل نادي بنى سويف الرياضي، بإحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف، وسط حضور رسمي من اعضاء الجمعية العمومية ومحبين النادي، تحت إشراف اللجنة الاجتماعية بمجلس ادارة نادي بني سويف الري.

جاء ذلك بحضور اللواء سامى توفيق رئيس مجلس ادارة النادى، كابتن على جابر نائب الرئيس،ياسر التونى امين الصندوق واعضاء مجلس الادارة دكتوره هبه عبدالعظيم، والدكتور احمد عبد الله خلف، ابراهيم الشيمي، كابتن لطفى ابوزيد، كابتن احمد حمدي محمد الجبالى.

تخلل الحفل العديد من الفقرات الإنشادية والفنية التي أثنت على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

كما تخلل الأمسية العديد من الفقرات الفنية والإبداعية التي أضفت على الحفل أجواء روحانية احتفالية.

وفي كلمته خلال الفعالية، الدكتور أحمد عبدالله خلف عضو مجلس إدارة النادي اشاد بدور النادي في إحياء المناسبات الدينية والوطنية، مؤكدا أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل فرصة لتجديد العهد على الاقتداء بسيرة النبي الكريم وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

وقد نالت الفقرات المقدمة استحسان الحضور، حيث عبر العديد عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الأمسية التي جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالمناسبة الشريفة.

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