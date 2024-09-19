"علي القـد".. حملة توعية بين الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في حملة التوعية "علــي القـــد" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي إطار حملة التوعية المفعلة للحفاظ على المجاري المائية.

جاءت مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في الحملة التوعوية "على القد" ضمن المشروع القومي لترشيد استهلاك المياه تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وأوضح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري تمكنوا من إقامة ندوة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك باعتبار أن المياه كعنصر حيوي من أثمن العناصر اللازمة لاستمرار الحياة تزامناً مع انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان تتجه جهود فريق التوعية والمشاركة المجتمعية الى رفع الوعي الثقافي للمواطنين وبناء عقد اجتماعي جديد، وتحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري بما يضمن تحقيق التنمية.