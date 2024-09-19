"التربية الإيجابية للأبناء ودورها في بناء أسرة قوية" ندوة بأسيوط

نفذ إعلام أسيوط، بالتعاون مع إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط، ندوة تحت عنوان "التربية الإيجابية للأبناء ودورها في بناء أسرة قوية" ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية ضمن فاعليات حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلام ( أيد في أيد... هننجح أكيد) ضمن خطة الأنشطة الإعلامية التي ينظمها مركز إعلام أسيوط بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

حاضر في الندوة كل من الدكتور أحمد كمال أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والدكتورة شيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وجيهان محمد مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن بأسيوط.

تناول اللقاء تعريف الحضور بالأساليب الحديثة في تربية الأبناء باعتبار ذلك تحدي كبير للأسرة، حيث يجب عليهم تعلم كيفية الاستماع للطفل وترك المساحة له للتعبير عن حاجاته، وتعلم الهدوء وضبط النفس للوصول إلى الحوار والابتعاد عن المعاملة السلبية للطفل، فضلا عن الانتباه للكلمات التي تقال له ورد فعلها على شخصيته وسلوكه.

وجرى التأكيد على أن الأطفال يتلقون أساليب تربوية جيدة من الأهل، فتكون العلاقة صحية بين الطرفين ولا تعرضهم للخطر في المستقبل، أما سلوكيات الوالدين الخاطئة والسلبية فقد تؤثر على الأبناء في المستقبل وتضعف شخصياتهم وتجعلهم أكثر عرضة للاكتئاب والقلق والعدوانية .

كما أن التربية الإيجابية يمكن أن تعزز ثقة الأطفال وتزودهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ خيارات جيدة، كما أنها تغذي احترام الذات والإبداع والقدرة على التعايش مع الآخرين.. بالإضافة إلى أن التربية الإيجابية تتمحور حول تعزيز العلاقات المحترمة المبنية على الثقة والتفاهم.. فعندما يشعر الأطفال بعلاقة قوية مع والديهم، فمن المرجح أنهم سيتصرفون بشكل مناسب ويكبروا ليكونوا بالغين وواثقين من أنفسهم ولديهم قدر كبير من تحمل المسئولية .

حضر اللقاء عدد كبير من شباب الخريجين ومكلفات خدمة عامه والرائدات الريفيات التابعين للمجلس القومي للمرأة بأسيوط وطلبة الجامعة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة