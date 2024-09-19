البترول تنظم ورشة عمل حول كفاءة استخدام الطاقة في القطاع

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل متخصصة عن كفاءة استخدام الطاقة بعنوان "كفاءة الطاقة: رحلة نجاح" في إطار استراتيجية الوزارة للتحسين الاقتصادي لكفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث أقيمت الورشة بتنسيق ودعم الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونظمتها شركة سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك، وشارك فيها نواب ومساعدو الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول ورؤساء الشركات بقطاع البترول وأعضاء إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة وممثلو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والمؤسسات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال كفاءة الطاقة والخبراء والمتخصصين.

بدأت الورشة بكلمة افتتاحية من المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك ثم كلمة المهندس محمد عبد المنعم مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول وختاماً بكلمة المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتضمنت فعاليات ورشة العمل أربعة جلسات نقاشية ناجحة بدأت بجلسة إستراتيجية بعنوان التوجهات الاستراتيجية لكفاءة الطاقة في قطاع البترول وشارك في المناقشة المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك، والمهندس محمد عبادي نائب رئيس شركة ايجاس لتحول الطاقة والاستدامة، والمهندس معتـز خليل نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للتخطيط والمشروعات، والدكتورة جيهان بيومي مسؤول برامج بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وأدار الجلسة المهندس محمد عبد المنعم مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول، حيث تم استعراض أهمية التزام الإدارة العليا بتطبيق منهجية كفاءة الطاقة وأهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات التمويل ونقل الخبرات مع التركيز على أهمية التحول لمصادر الطاقة المتجددة.

شهدت الجلسة الثانية عرضاً تقديمياً عن قصة نجاح سيدبك نحو التميز في كفاءة الطاقة منذ أكثر من 10 سنوات عرضه د. محمد صلاح الدين أحمد مدير عام الجودة والطاقة وتميز الأعمال خاصة وأن سيدبك تؤمن أن الطاقة المستدامة هي شرط أساسي للتنمية وبالتالي هناك حاجة إلى وضع نموذج جديد يسهم في الجمع ما بين الحاجة لتحقيق النمو الاقتصادي من جهة وضمان الاستدامة لمصلحة الأجيال القادمة من جهة أخرى، وعرض نموذج من قصص نجاح سيدبك في مجال كفاءة الطاقة بالتعاون مع أحد اهم بيوت الخبرة العالمية المتخصصة KBC (YOKOGAWA).

نجاحات وإنجازات

فيما استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة نماذج لقصص نجاح وإنجازات شركات قطاع البترول في مجال كفاءة الطاقة شملت شركات بتروبل و أسيوط لتكرير البترول و دمياط لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية للبترول، واختتمت الفعاليات بجلسة رابعة حول التكنولوجيات الجديدة في كفاءة الطاقة شارك فيها شركات متخصصة وهم KBC (YOKOGAWA) & KORRA & SUGROW/ ACO & SLB..

واستهدفت ورشة العمل عرض النجاحات والإنجازات لنماذج من شركات قطاع البترول مع تبادل الخبرات والآراء للوصول الى أهداف ومشروعات مشتركة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والخروج بنتائج واعدة تساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.