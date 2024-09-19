مكافآت مالية وشهادات تقدير.. الشرقية تُكرم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 96 طالب وطالبة من أوائل شهادات (الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج – ذوي الهمم - الإعدادية العامة والأزهرية) بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير،تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الأشموني احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2023/2024 م ، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة الشرقية الأزهرية بقصر ثقافة الزقازيق.

حضر الإحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد الجنيدي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري الإدارات التعليمية، والطلبة المتفوقين وأسرهم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للطالب محمد القلاجي المقيد بمعهد الناصرية الإبتدائي بمدينة صان الحجر، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للإحتفال بهم وتكريمهم، تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية لا تألوا جهداً نحو تطوير منظومة التعليم، وتسعى جاهدة لوضع أطر وبرامج تعليمية جديدة تتواكب مع أحدث الأساليب والطرق الحديثة، لتحقيق طفرة تعليمية، وتقديم أجيالاً جديدة قادرة على البناء والمشاركة في صنع مستقبل الوطن، مشددًا على ضرورة مواصلة التفوق الدراسي في مختلف المراحل الدراسية.

أشاد المحافظ بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، مطالباً المكرمين بالإستمرار في التفوق الدراسي والحصول على أعلى الدرجات سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي، قائلاً: اتمنى أن أرى الـ 96 متفوق اليوم 96 عالماً في المستقبل ينهضون ببلدهم ويحققون التقدم والرخاء.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتفوق الطلاب من ذوي الهمم، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادة ( الثانوية العامة والأزهرية)، وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالتعليم العام والأزهري، قائلاً: أبناؤنا أمانة في أعناقكم فهم يمثلون نواه لصنع مستقبل مصر، وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم البلاد، فلنمضي جميعاً نحو تحقيق الأفضل، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، نقل الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريم أبنائهم من أوائل الثانوية العامة والإعدادية الأزهرية، مؤكداً أهمية التعليم الأزهري الذي يدرس خلاله الطلاب 16 مادة ما بين مواد علمية وشرعية، وحصول المحافظة على 5 مراكز على مستوى الجمهورية، وهو ما يدل على سلاسة مواد التعليم الأزهري التي ترقي بالنفس قبل البدن، فسيظل الأزهر الشريف دائما الداعم ومصباح للظهور وحصن عبر العصور.

وقدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية، لمشاركته احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية، ليؤكد أننا اليوم نحصد ثمرة مجهود عام دراسي مضي، واستطعنا أن نحرز مراكز متقدمة بفضل الدعم الدائم من المحافظة، وسعي أولياء أمور الطلاب للوقوف جنباً إلى جنب مع المعلمين لوصول أبنائهم لهذا التكريم.

وعلى هامش الإحتفالية كرم محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بمنحهما وسام التميز وشهادة تقدير لأدائهما المتميز وحسن الإشراف على العملية التعليمية، وحصد أبنائنا الطلاب والطالبات لمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة.

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديراً لدورة البارز في النهوض بالعملية التعليمية بالقطاعين العام والأزهري والنهوض بكافة الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وحرص المحافظ على تكريم الطالب محمد القلاجي المقيد بمعهد الناصرية الإبتدائي الأزهري بمدينة صان الحجر وقارئ القرآن الكريم بمنحة وسام التميز ومكافأة مالية، وذلك لحسن تلاوته لآيات الذكر الحكيم وتشجيعاً له على الإستمرار في حمل كتاب الله وحفظه وتلاوته، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفي نهاية الإحتفالية، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية، ودعوته لهم لحضور إحتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ليمثل لهم دافعاً نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح، وقاموا بالتقاط صور تذكارية مع المحافظ مقدمين له الشكر والتقدير ولجميع القائمين على التعليم العام والفني والأزهري.