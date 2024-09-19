الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

"مقدرتش أمسك نفسي".. أقوال مثيرة للشاب المتهم بمعاشرة فتاة معاقة ذهنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر نيابة المطرية، التحقيق فى واقعة استدراج شاب فتاة معاقة ذهنيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار أسبوعين داخل شقة بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للشاب المتهم. 

 

واعترف  المتهم خلال التحقيقات،  إنه ترصد للمجني عليها وقرر استدراجها وممارسة العلاقة المحرمة معها على مدار أسبوعين، ظنا منه أنها لن تتحدث ولن تفهم ما يحدث معها.

وأضاف المتهم: "كانت ساعة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي وقررت أعمل كده عشان ظروف خاصة بيا".

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة،  بلاغا من مدرس يفيد بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني،  لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.


وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين.


والقي ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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