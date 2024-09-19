البورصة تربح 33.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس ختام جلسات الأسبوع موجة صعودها.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 33.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.092.6 تريليون جنيه.

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 30937 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة.

ربح مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.82 %، ليغلق عند مستوى 10169 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 2.3 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين للبيع وسط تداولات 5.5 مليار جنيه.