موعد عرض فيلم "بنسيون دلال" في السينمات

حددت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال"، بالاتفاق مع الشركة الموزعة له يوم ١٠ من أكتوبر المقبل موعدا لطرح العمل تجاريًا في دور العرض المصرية والعربية وباقي أنحاء العالم.

أبطال فيلم بنسيون دلال



الفيلم، تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، اسراء رخا ميشيل ميلاد، يوسف اسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله وسلمى المحجوبية، غادة طلعت، ضيفة شرف النجمة نسرين أمين وإخراج شادي الرملي.

قصة فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداثه حول سيد الجدع، الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أن سيسافر للقاء المستثمرين، أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.