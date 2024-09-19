إفتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى رشيد بتكلفة 10 مليون جنيه

إفتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حدة العناية المركزة بمستشفى رشيد، والتي تعمل بقوة 23 سرير و مكونه من جناحين بكل جناح 11 سرير وسرير عزل، والوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة، منها جهاز أشعة متنقل وجهاز اشعه موجات صوتية متنقل وصيدلية بالعناية، وذلك في إطار الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة البحيرة .

وتفقدت محافظ البحيرة أقسام المستشفي، للاطمئنان على مدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى وتقديم كافة سبل الدعم لهم والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشادت محافظ البحيرة بمستوى النظافة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك انتظام العمل داخل كافة أقسام المستشفى، ووجهت العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وضرورة تواجد الأطقم الطبية على مدار اليوم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ،على ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني

كما أشادت محافظ البحيرة بدور المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تعمل جنبا الى جنب مع اجهزة المحافظة التنفيذية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات والمجالات وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي.

رافق محافظ البحيرة ،خلال الجولة والإفتتاح الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافى - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير المساعد،، والدكتورة رشا فوزي - مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتورالسيد عبد الجواد - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، والدكتور عبد الوهاب على منسى - مدير المستشفى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية.