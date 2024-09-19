3 زوجات للنبي احتفلن بالمولد النبوي

تواصل دار الإفتاء المصرية حملتها للتوعية تحت عنوان "قالوا وقلنا" عن المولد النبوي الشريف، ترد خلالها على كل الأسئلة الجدلية عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ثلاث زوجات للنبي احتفلن بالمولد النبوي

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتردد كل مولد لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حول: قالوا: اذكر ثلاثًا من زوجات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام احتفلن بالمولد النبوي؟

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية: قلنا لا يشك أحد في اتِّباع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في اتباع هدي النبي وسنته الشريفة؛ وقد ثبتت مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالكتاب والسُّنة وعمل الأمة، خاصة حديث صيام يوم الإثنين الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم.

وتابعت أنه بناءً عليه: نستطيع أن نقرِّر بقلب مطمئن صيام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا ليوم الإثنين؛ احتفالًا بذكرى مولده الشريف؛ وذلك اتباعًا منهن رضي الله عنهن لهَديه الشريف.

دعاء المولد النبوي 2024

- اللهم ازرع في نفس وقلب مَن أحببت الرضا والسعادة بكل شيء تكتبه له، وارزقه ما يتمنى اللهم آمين.

- اللهم إني أدعوك في يوم المولد النبوي الشريف بأن تكتب لخطيبي الرزق الوفير والطمأنينة وراحة البال.

- اللهم في هذا اليوم الكريم أدعوك أن تفرِّج علينا كل كرب وأن تشفي كل مريض.. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين.

- يا رب في يوم المولد النبوي الشريف اللهم ثواب هذه التلاوة واجعله نورًا نازلاً عليهم وجافِ الأرض عن جنبيهم.

- اللهم إنا نسألك صحةً في إيمان، وإيمانًا في حُسن خُلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمةً منك وعافية ومغفرة منك ورضوانًا.

- اللهم أزد حبي في قلب مَن أحبه قلبي، وباعد بيننا وبين الكراهية والخصام، ولا ترينا السوءَ في حياة بعضنا البعض.

- اللهم في يوم مولد النبي أعطنا من خيراتك كلها عاجلها وآجلها، وأعذنا مما خلقت من الشرور كلها، وارزقنا برحمتك الجنة.

- اللهم في صباح هذا اليوم المبارك أسألك أن تكتب الخيرَ والبركةَ والرزقَ لمَن أحبه القلب واختار بمشيئتك يا رب العالمين.

- اللهم يا من تؤلف القلوب مع بعضها البعض أسألك أن تكتب لمَن أحبه القلب واختاره دون غيره من خلقك الخيرَ والرزقَ الوفير.

- اللهم في هذا اليوم ومع ما يحمله من ذكريات إسلامية عظيمة نسألك أن ترزقنا لذةَ النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ربي نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.