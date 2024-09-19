"مجاور" يستقبل وفدًا من مطرانية شمال سيناء

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية.

جاء ذلك في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والقس غبريال إبراهيم نائب أسقف سيناء الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية وقساوسة المطرانية.

وقدم أسقف سيناء الشمالية التهنئة إلى المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء، موجهاً الشكر له علي الجهود المبذولة في تنمية وتعمير سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين السيناويين.

وأكد المحافظ، الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، مشيراً إلى أن الجهود التنموية التي تجري علي أرض المحافظة بأيدي المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فالجميع يعمل من اجل رفعة هذا الوطن.

محافظ شمال سيناء يشارك بماراثون رياضي بمدينة العريش

وضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ماراثون رياضي بمدينة العريش، تحت شعار "سيناء اقوي بشبابها "، تحت رعاية وبمشاركة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبمشاركة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

انطلق الماراثون من أمام مبنى المحافظة، وحتى الصالة المغطاة بالعريش لمسافة 1.8 كيلو متر، فيما أقيمت عروض فنية ورياضية بالصالة المغطاة، حيث شارك المحافظ في مباراة لكرة القدم بين الجهاز التنفيذي وقدامي اللاعبين.

وأكد محافظ شمال سيناء أهمية مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور، بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات.

وفي سياق آخر وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء تم تنظيم قافلة متكاملة بحي الكرامة بمدينة العريش ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وأكد نائب المحافظ أن المبادرة تأتى انعكاس لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع ومتقدم ومتكامل ولتحسين جودة حياة الإنسان المصري

وأشار نائب المحافظ إلى أن القافلة نتاجا للعمل المشترك من قبل كافة وزارات وأجهزة الدولة للمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التي تجري على أرض المحافظة، مضيفًا “أن القافلة تشمل عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية”.