محافظ البحيرة تشهد الملتقى الكشفي لفرق الجوالة برشيد

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة الملتقى الكشفي لفرق الجوالة 2024 بمركز شباب رشيد، وذلك ضمن احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

وذلك بحضور المهندس حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافى - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير المساعد، والدكتورة رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية ومواطني رشيد.

حيث تفقدت محافظ البحيرة الفرق المشاركة في إقامة الخيام وأماكن الإقامة للفرق وكل ما يلزم المعسكر من تجهيزات وأعمال فنية تم تدريب الشباب عليها ضمن أنشطة الجوالة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب.

ويتضمن الملتقى ورش عمل، أنشطة عملية، وعروض مميزة من الفرق المشاركة باعتبارها فرصه مناسبة لتعزيز وبناء شبكة قوية من القادة الكشفيين.

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر، تدريب عملي لكيفية التدخل السريع في حالة التعرض لأي طوارئ، وتفقدت عرض لفرقة الجوالة، بالإضافة إلى تفقد وحدة التدريب المتنقل التابعة لمبادرة حياة كريمة لتعليم السيدات الحياكة وكذلك معرض المنتجات اليدوية التابع لنادي الفتاة بمركز شباب رشيد حيث يضم مصنوعات يدوية وخزفية.

وأكدت محافظ البحيرة أن الملتقى يساهم في مشاركة طلاب المدارس وغير الكشفيين في اتخاذ وصناعة القرار الكشفي، وتحقيق أهداف الحركة الكشفية في قانونها، وأسسها، وطريقتها، كما يعد فرصة لترسيخ أواصر الصداقة، وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية مما يكون له أثر إيجابي في إثراء المعارف والمهارات.

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر العرض الحركي بمشاركة الأطفال من سن 6 سنوات ضمن المشروع القومى للموهبة الحركية كأحد الآليات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضي، كما شهدت عرض مسرحي لفريق أبناء مركز رشيد

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مفهوم جديد للرياضة، يركز على صحة الشباب والاستمرار فى دعمهم لاستغلال كافة الطاقات، والعمل على تنمية مهاراتهم وفقا لسوق العمل من خلال العديد من البرامج المتعددة التي اعتمدت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية، وخاصة أن الشباب هو مستقبل مصر بحاضرها المزدهر.