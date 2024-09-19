الذكاء الاصطناعي.. من تعزيز الآليات الدفاعية للدول لوسيلة تطوير الهجمات الإلكترونية (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. من تعزيز الآليات الدفاعية للدول إلى وسيلة أساسية لتطوير الهجمات الإلكترونية».

أدوات الذكاء الاصطناعي

وأفاد التقرير: «مع تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي وتزايد استخدام هذه الأدوات في الحروب السيبرانية التي أصبحت واقعا نعيش تفاصيله الآن، فلم يعد يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على تعزيز الآليات الدفاعية للدول بل تحول إلى وسيلة أساسية لتطوير الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدا كما حدث مؤخرا باستخدام الإشارات الكهرومغناطيسية لاستهداف أجهزة بيجير التي تعد قديمة مقارنة بالأنظمة الحالية».

وأضاف: «لكنها أداة يتم استخدامها في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والمرافق الحكومية والحماية المدنية، وتستخدم هذه الأجهزة تقنيات اتصال قديمة مليئة بالثغرات التي تسهل من عملية اختراقها، وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تساهم في اكتشاف هذه الثغرات بشكل أسرع من الطرق التقليدية عبر تحليل حركة البيانات وسلوك الأجهزة».

تطوير نوعيات الهجمات السيبرانية

وتابع: «وتتمكن تلك الأدوات من تحديد أنشطة غير تقليدية التي قد تشير إلى وجود ثغرة أمنية، وهو ما أدى إلى تطوير نوعيات الهجمات السيبرانية التي تستهدف هذه التقنيات مثل الهجمات الاعتراضية التي تصيب أنظمة اتصالات وإعادة توجيهها دون أن يشعر المستخدم».