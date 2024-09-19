الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الصحة اللبناني: 32 شهيدًا وآلاف الجرحى جراء تفجيرات أجهزة الاتصالات

الحرب في لبنان
الحرب في لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الحصيلة الجديدة لضحايا تفجير أجهزة اتصالات خلال اليومين الماضيين بلغت "32 شهيدًا وآلاف الجرحى"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وقد أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، مقتل 20 من عناصره، الأربعاء، بينما أفاد مصدر مقرب منه وكالة "فرانس برس" بأنهم قتلوا في تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكي نُسبت إلى إسرائيل.

ونعى حزب الله المقرب من إيران كل عنصر من هؤلاء على حدة قائلا إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها منذ بدء التصعيد لنعي مقاتليه الذين يقضون بنيران اسرائيلية.

وقال المصدر المقرب من الحزب: "الشهداء الـ20 استشهدوا بانفجارات اللاسلكي الأربعاء
وأوقعت موجة جديدة من تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان، الأربعاء، 20 قتيلا وأكثر من 450 جريحا في أنحاء البلاد، وفق السلطات.

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