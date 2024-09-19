"رحلة دراسية سعيدة" ندوة في مكتبة مصر الجديدة للطفل.. غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، ندوة بعنوان "رحلة دراسية سعيدة" تتناول الاستعدادات التي يجب أن يتفهمها الطفل وأولياء الأمور والتي تسهل من العملية الدراسية وقدرة التلاميذ على الاستيعاب وفهم المنهج الدراسي، الندوة تقام أون لاين عبر منصة زوم فى الساعة الثانية ظهر غدٍ الجمعة.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، ان بداية العام الدراسي الجديد تشكل تحديا لبعض الطلاب، حيث يجب تهيئة الطالب نفسيًا وبدنيًا وعقليًا لعودته إلى الفصل الدراسى بارتياح نفسي وبنشاط وحيوية، وبعزيمة للتخلص من كل الأفكار السلبية التي تؤدي إلى عدم التفوق.

تحاضر فى الندوة إيمان ممتاز استشارى تنمية بشرية، وسوف تتناول أهمية التوافق بين المناهج الدراسية والوقت.

وفي سياق مغاير، كانت قد احتفلت مكتبة مصر الجديدة بحي الأسمرات أمس، بختام الموسم الثقافي الصيفي لهذا العام بمجموعة من الفعاليات التفاعلية والألعاب الترفيهية والأنشطة التعليمية.



قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن المنصات الثقافية والإبداعية التابعة للجمعية تبنت خلال الإجازة الصيفية برنامج أنشطة وفعاليات مكثفة، لتعزيز دور المكتبات خلال الإجازات بهدف المساهمة في توفير فرص للتعلم، تمكن الأطفال والشباب من الاستفادة من وقت الفراغ واستثمار الإجازة في تعلم معارف جديدة.

مشيرا إلى أن لتحقيق هذا الهدف كثفت كافة مؤسسات الجمعية وهى مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل مكتبة المستقبل العامة والطفل ومركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، من استضافة مدربين وخبراء وكتاب متخصصين قدموا خلاصة معارفهم وخبراتهم، وقدموها من خلال موضوعات متنوعة جذبت مختلف الفئات والأعمار، وهذا ما حرصنا عليه عند وضع برنامج الأنشطة خلال هذا الصيف.