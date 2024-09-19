بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل 35 مواطنًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء وحتى صباح اليوم الخميس (35) مواطنا على الأقل من الضّفة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأنه من بين المعتقلين امرأة، وصحفي، ومواطن مريض بالسرطان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم المعتقل جمال الهندي الذي أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة قلقيلية، فيما توزعت بقيتها على محافظات، رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، والقدس.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وقد استشهد مواطنان، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح، غالبيتهم أطفال، جراء إلقاء طائرة الاحتلال من نوع "كواد كابتر" قنبلة صوبهم في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع، فيما يتواصل القصف المدفعي غرب المخيم.

كما يواصل الاحتلال إطلاق الرصاص في مناطق شمال البريج.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني صباح اليوم عن انتشال جثامين امرأة وطفلتين من الشقة السكنية التي قصفها الاحتلال في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة، وتعود لعائلة الحداد، ولا يزال شهيدان تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات في انتشالهما، ما يرفع حصيلة شهداء هذه العائلة إلى خمسة.