اليوم.. المحكمة تفصل في قرار حبس الراقصة دوسة

تنظر الدائرة 7 جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، استئناف الراقصة دوسة على قرار حبسها في اتهامها بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، بالإضافة إلى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتقدم دفاع الراقصة دوسة، باستئناف على قرار حبسها في اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى التهم الموجهة إليها وهي التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس الراقصة الشهيرة دوسة

وكانت أن جهات التحقيق المختصة، جددت في وقت سابق حبس الراقصة الشهيرة دوسة على خلفية اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وكشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة عن تفاصيل جديدة.