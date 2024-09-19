محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين وهم ( مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائيه بمدينة السنبلاوين إحلال كلي ، ومدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائيه بقرية الشعاله إنشاء جديد ) .

جاء ذلك بحضور المهندس مجاهد عطية رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهليه ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من نواب مجلس النواب.

وثمن مرزوق دور رئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهليه لتقليل كثافات الفصول وتطوير العملية التعليمية وإدخال نوعيات جديدة من التعليم في الدقهلية مثل التعليم الياباني والتعليم التجريبي ، مشيراً إلي أن الدقهليه شهدت طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المدارس .

وقام محافظ الدقهلية بإهداء درع المحافظة الي رئيس هيئة الأبنية التعليمية تقديراً لدوره في دعم محافظة الدقهليه.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان المصري ) في مجال الصحه والتعليم والثقافة والمشروعات الصغيره وتوفير فرص عمل للشباب