«One Port» تضخ 5 ملايين دولار استثمارات لشراء معدات لخدمة سمارت للطيران

كشف أحمد أمين رئيس شركة والمدير التنفيذي One Port للخدمات الأرضية والإدارية عن ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار خلال 2024/2025 لشراء معدات للخدمات الأرضية لخدمة شركات سمارت للطيران.

قال أمين على هامش معرض الطيران والفضاء، أنه تم شراء جرارات لنقل حقائب الركاب من الطائرة إلى صالات السفر والوصول، بجانب عربات مياه وأخرى للتوليت، بجانب شراء سيارات ملاكي لتقديم خدمة vip للركاب.

وأضاف أنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة سمارت للطيران بشأن استغلال المعدات الأرضية فى خدمة رحلاتهم بجميع المطارات التى تعمل بها.

وأضاف أنه جار خدمة رحلات شركة سمارت بداخل 4 مطارات حاليا وهم "القاهرة ، وشرم الشيخ، والغردقة، وسفنكس، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم نفس الخدمات بداخل مطارات العلمين، والأقصر، وأسوان خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه جار خدمة 180 رحلة شهريا لشركة سمارت للطيران بداخل 4 مطارات ، متوقعا خدمة رحلات إضافية بعد انضمام المطارات الجديدة.

وتوقع ضخ استثمارات جديدة خلال العام المقبل ضمن خطة توسعية لشركتة بداخل السوق المحلي ، من خلال العمل على خدمة شركات طيران جديدة، مشيرا إلى توقيع عقد وكالة مع مصر للطيران للخدمات الأرضية بهدف تأجير معدات منهم.

ويجدر الإشارة إلى أنه تم تشغيل نشاط الشركة خلال شهر مايو الماضى برأس مال مليون دولار.