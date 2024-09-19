الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة الخارجية تتابع حادث انقلاب سيارة تحمل مصريين في درنة الليبية

وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث إنقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا يوم الأربعاء ١٨ سبتمبر الجاري، والذى اسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

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وزارة الخارجية تنعي وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل العربي

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة. 

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.


 

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