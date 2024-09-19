«أهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث واستدامة مواردها» ندوة بري الشرقية

عقدت مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، ندوة توعوية عن أهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث واستدامة مواردها، بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالزقازيق، وذلك فى إطار تفعيل الحملة القومية للحفاظ على المياه.

حضر الندوة كل من: المهندس خالد إبراهيم مدير عام رى غرب الشرقية، والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائي بشرق الدلتا بالزقازيق، وعدد من أئمة المساجد الكبيرة بمدن المحافظة.

وخلال أعمال الندوة، تم الإيضاح لأئمة الأوقاف سُبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث وإستدامة مواردها، باعتبار أن الحفاظ على المياه قضية أمن قومي؛ فكل قطرة ماء تساوي حياة، كما تم مناقشة أفضل الممارسات العملية لترشيد المياه والحفاظ على البيئة، وذلك حتى يتمكن أئمة الأوقاف بالتنسيق مع مسئول وزارة الرى ومهندسي المراكز من توصيل هذه المعلومات التوعوية من خلال خطب الجمع والدروس الدينية، لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين، وتصحيح أى مغالطات قد تكون متداولة بين المواطنين.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قد أكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الجهات لدعم ملف التوعية وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع بكافة المحافظات، لافتًا إلى أن أئمة وعلماء الأوقاف عليهم دور بارز في توصيل المعلومات الخاصة بملف المياه للمواطنين، بإستخدام أفكار مُبسطة تصل بسهولة لأذهان المستمعين فى خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، خاصة فى ظل انتشار أئمة المساجد فى كافة ربوع الجمهورية، وتواصلهم الدائم مع المواطنين وما يحظى به الأئمة من احترام وتقدير كبير من كافة المواطنين.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية الاعتماد على خطب الجمعة كمنبر بارز للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وأخلاقى، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر وامداد الأئمة، لافتًا إلى أن هذه الحملة تستهدف توعية كافة فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث خاصة فى ظل تحديات المياه، والتعريف بالمفاهيم المائية مثل البصمة المائية والمياه الافتراضية وغيرها.

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