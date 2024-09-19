جامعة الملك سلمان الدولية تنظم حفل استقبال لـ "جامعة الطفل"

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية اولى فعاليات البرنامج الأول 1E لجامعة الطفل بفرعي الجامعة بمدينتى رأس سدر وشرم الشيخ.

يأتي ذلك في اطار توجيهات ورعاية الدكتور اشرف سعد حسين رئيس الجامعة والدكتور جينا الفقي رئيس اكاديمية البحث العلمي وإشراف الدكتور عبدالغني الجندى مدير فرع الجامعة بمدينة رأس سدر.

وشارك في الفاعلية التي نظمتها الجامعة (100 طالب و طالبة) واولياء أمور الطلاب المشاركين من أبناء محافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتورة أيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وقيادات مدينة راس سدر ممثله في اللواء نادر علام رئيس مجلس المدينة وادارات المجلس القومي والتربية والتعليم والزراعة وبمشاركة السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكليات فرعى راس سدر و شرم الشيخ.

وشدد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة التي ستؤثر إيجابيا على مستقبل الطلاب و تعزز إمكانياتهم العلمية والمعرفية.

وقدم الدكتور عبدالغني الجندي منسق جامعة الملك سلمان الدولية تقديم عن الدراسة بجامعة الطفل واهدافها ومخرجاتها لتخريج جيل جديد للمستقبل قادر علي التفكير العلمي والنقدي والإبداع وحل المشكلات والعمل على تمكين هؤلاء الأطفال من مقابلة الأساتذة والعلماء كنماذج يحتذى بها لتعزز من فهمهم للعلوم بطريقة ممتعة.

وتضمنت الفعالية محاضرات مبسطة قدمها أساتذة متخصصون، تشرح مبادئ العلوم بشكل يسير يلائم عقول الأطفال مع التوعية بالانتماء للوطن.

وقدمت الدكتورة رهام حلوة مدير برنامج العلوم والدكتورة فاتن محمد مدير برنامج السياحة والضيافة شرح لبرنامج الدورة الأولى من محاضرات ومعامل وفصول وتضمنت الفعالية ورش عمل تفاعلية تغطي موضوعات متنوعة، بما في ذلك العلوم، والفنون، والتكنولوجيا، مما أتاح للأطفال فرصة التعلم بطريقة ممتعة وملهمة، كما تم تنظيم عروض تقديمية ومسرحيات تعليمية تهدف إلى تحفيز خيال الأطفال وتعزيز حبهم للمعرفة.

جولة في جامعة الملك سلمان الدولية

وبعد الافتتاح اصطحب الاساتذة الطلاب وأولياء الأمور في جولة بكل فرع للتعرف علي الموارد المادية من مدرجات وفصول ومعامل وخدمات طلابية وعيادات طبية وملاعب وحمام سباحة ومزرعة الجامعة وسكن الطلبة والطالبات كما قاموا بتقديم هدايا عينية للطلاب لتشجيعهم على اداءهم في أنشطة اليوم الأول.

وأعرب الدكتور اشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية عن سعادته بنجاح هذه الفعالية قائلاً: "نسعى من خلال برنامج جامعة الطفل إلى تنمية مهارات التفكير العلمي والإبداعي لدى الأطفال منذ سن مبكرة، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة وإتاحة الفرصة للأطفال لاستكشاف العالم العلمي والتكنولوجي بشكل ممتع وتفاعلي، وتعزيز حبهم للتعلم من خلال ورش عمل وأنشطة عملية مبتكرة لبناء جيل من الشباب الواعد القادر على الابتكار والمساهمة في تنمية المجتمع، والجدير بالذكر أن "جامعة الطفل" هي مبادرة تعليمية رائدة تستهدف الأطفال حيث يتم توفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية، ويعزز من وعيهم بأهمية البحث العلمي والابتكار.