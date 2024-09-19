مدينة بدر تحافظ على المظهر الحضاري وتضبط وتصادر "التوك توك "

شنت إدارة الأحياء والامن والتنمية في مدينة بدر، بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار

وبتامين من العقيد احمد امين قائد مرور الشروق وبدر ، حمله مرورية للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 13 توك توك وتم مصادرة نهائية لعدد 3 تكاتك آخرين ، نظرا لإعادة ضبطه مرة اخري وتم تحرير محاضر للمخالفين .

يأتي ذلك بناء على توجيهات المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، والمهندس السيد امين نائب رئيس الجهاز للتنمية، وسامح الشافعي مدير الإدارة العامة للتنمية ، وياسر عبدالله مدير ادارة الامن بضرورة القضاء على اي مخالفات بالمدينة والتصدي لها بقوة .

اكد المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بانه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة نهاراً وليلا داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات و الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.