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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدينة بدر تحافظ على المظهر الحضاري وتضبط وتصادر "التوك توك "

ضبط مركبة التوك توك
ضبط مركبة التوك توك المخالفة بمدينة بدر

شنت إدارة الأحياء والامن والتنمية في مدينة بدر، بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار 

وبتامين من العقيد احمد امين قائد مرور الشروق وبدر ، حمله مرورية للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة.

 أسفرت الحملة عن ضبط عدد 13 توك توك وتم مصادرة نهائية لعدد 3 تكاتك آخرين ، نظرا لإعادة ضبطه مرة اخري وتم تحرير محاضر للمخالفين .

يأتي ذلك بناء على توجيهات المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، والمهندس السيد امين نائب رئيس الجهاز للتنمية، وسامح الشافعي مدير الإدارة العامة للتنمية ، وياسر عبدالله مدير ادارة الامن بضرورة القضاء على اي مخالفات بالمدينة والتصدي لها بقوة .

  اكد المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر  بانه يتم عمل هذه الحملات بصفة مستمرة نهاراً وليلا داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات و الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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