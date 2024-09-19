الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024 .. مع اقتراب بدء شهر أكتوبر تشهد محركات البحث بحثًا مكثفًا عن الإجازات في الشهر سالف الذكر، حيث تعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين.

إجازة 6 أكتوبر 2024

إجازة 6 أكتوبر 2024.. وتعد إجازة انتصارات حرب أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بنص مواد قوانين العمل ومنها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، ويحصل المواطنين على إجازات في شهر أكتوبر، على 9 أيام بإضافة يوم 6 أكتوبر.

مواعيد الإجازات في شهر أكتوبر 2024

- يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- إجازة نصر أكتوبر.. يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024

- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية

- يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية