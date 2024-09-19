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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تعد مقترحًا جديدًا يخص مصير السنوار

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تعد مقترحًا جديدًا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع الرهائن الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة دفعة واحدة، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

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وأوضحت أن المقترح الإسرائيلي يقضي في المقابل بالموافقة على خروج زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار وآخرين من غزة عبر ممر آمن، مبينة أن المقترح ينص أيضا على إنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وذكرت أن المقترح الجديد قد يعرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أنه من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر الحالي وبالتالي سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة.
وذكر تقرير موقع "واينت" أن رئيس الوزراء سيسافر على متن الطائرة الرسمية "أجنحة صهيون" إلى نيويورك يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، وسيقضي خمسة أيام بعيدا عن البلاد.
وأمضى نتنياهو في السابق عطلة نهاية أسبوع غير مخطط لها في الولايات المتحدة في شهر يوليو بعد لقاء كلا المرشحين في انتخابات البلاد، في اجتماعات عقدت في وقت لاحق من الأسبوع عما كان متوقعا في البداية.

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