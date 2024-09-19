7 أقنعة نباتية للحصول على بشرة جميلة ومتوهجة

بشرة نضرة.. تعتبر أقنعة الوجه النباتية أحد "الماسكات" الطبيعية، سهلة التحضير، كما أنها خالية من المواد الكيميائية والمواد الحافظة المضرة والتي قد تسبب تهيج الجلد أو إتلافه، مما يجعلها مناسبة للأفراد ذوي البشرة الحساسة، كما أنها تجعل بشرتك صافية وجميلة ومتوهجة.

ووفق لموقع "healthshots"، فإن أقنعة الوجه النباتية غنية بالعناصر الغذائية لأنها مصنوعة من مكونات نباتية مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتعمل هذه المركبات الطبيعية على تغذية البشرة وتنشيطها، مما يساعد على تحسين صحتها ومظهرها، وعلى جانب أخر عتبر موفرة اقتصاديا لأنها يمكن أن تصنع في المنزل بمكونات من المحتمل أن تكون موجودة بالفعل في خزانة مطبخك.

أبرز الأقعنة النباتية لنضارة بشرتك

ونستعرض أبرز الأقعنة النباتية وطرق تحضيرها للحصول على بشرة نضرة وناعمة ..

1- قناع الشوفان والموز

هذا القناع المهدئ مثالي لأصحاب البشرة الحساسة، يساعد دقيق الشوفان على تقشير البشرة بلطف وامتصاص الزيوت الزائدة وحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما هو موضح في دراسة نُشرت في المجلة الهندية للأمراض الجلدية . من ناحية أخرى، يعمل الموز على ترطيب البشرة وتخفيف احمرارها.

الطريقة

جهزي موزة واحدة و 2 ملعقة كبيرة شوفان، وقومي بهرس الموزة واخلطيها مع دقيق الشوفان.

ضعي القناع على الوجه، واتركيه لمدة من 15لـ 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

2- قناع الكركم وزيت جوز الهند

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يجعله مثاليًا لتقليل الاحمرار والتورم، ويعمل زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتغذيتها، مما يجعلها ناعمة ومرنة.

الطريقة

قومي بخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ضعي القناع على الوجه بلطف، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

3- قناع الأفوكادو والعسل

الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي ترطب البشرة بعمق ، ويعمل العسل كمرطب طبيعي، مما يساعد على ترطيب البشرة ، ويعتبر ماسك مثالي لأولئك الذين لديهم بشرة جافة أو متشققة.

الطريقة

اهرسي نصف حبة أفوكادو واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعيه على وجهك.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

4- قناع الخيار والصبار

يتمتع الخيار والصبار بخصائص تبريد وتهدئة، مما يجعلهما ممتازين لتهدئة البشرة المعرضة لحب الشباب، كما أنه يساعدان على تقليل الالتهاب والاحمرار والزيوت الزائدة.

الطريقة

ابشري خيارة واخلطيه مع ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قم بوضع القناع على الوجه بلطف، لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

5- قناع الشاي الأخضر والبابونج

يحتوي الشاي الأخضر والبابونج على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية، ويمكن استخدام هذا القناع كتونر أو قناع لتفتيح البشرة وتجديد لونها.

الطريقة

انقعي كيس شاي أخضر وكيس شاي بابونج في القليل من الماء الساخن.

اتركيه ليبرد ثم ضعيه كتونر أو قناع، لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

6- قناع اليقطين والقرفة

يحتوي اليقطين "القرع" على إنزيمات تساعد على تقشير البشرة بلطف، وإزالة الخلايا الميتة، ومنحها بشرة متوهجة وجميلة، وتعمل القرفة على تحفيز تدفق الدم، مما يعزز صحة البشرة ونضارتها.

الطريقة

قومي بخلط اليقطين "القرع" المسلوق مع ملعقة كبيرة من القرفة وهريسه، وضعيه بلطف على الوجه.

اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

7- قناع ماء الورد والجلسرين

يساعد ماء الورد على موازنة درجة حموضة البشرة، بينما يوفر الجلسرين ترطيبًا مكثفًا، و يعتبر القناع مثالي لأصحاب البشرة المختلطة أو الدهنية.

الطريقة

قومي بخلط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من الجلسرين، ثم ضعيه على الوجه.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

وبالرغم من فوائد الأقنعة النباتية للبشرة إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية لاستخدام أقنعة الوجه النباتية كلاحساسية لذا عليك اختبار أي مادة على بشرتك أن تختبرها على جزء صغير من يدك أولا.