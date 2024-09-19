لأعمال صيانة.. ضعف المياه بمنطقة الضبعية بالأقصر 4 ساعات اليوم الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن ضعف المياه بمنطقة الضبعية، وذلك اليوم الخميس الموافق ١٩ من سبتمبر الجاري؛ من الساعة ٩ صباحاً وحتى ١ ظهراً.

وأوضحت الشركة أن سبب ضعف المياه يأتي بسبب إنقطاع الكهرباء عن مرشح الضبعية ومرشح سوزان لأعمال صيانة الكابلات بشركة الكهرباء.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفتره والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752 فى حالات الطوارى.

في سياق اخر؛ تفقد أمس الأربعاء، اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر منطقة منشأة العمارى لمتابعة ضغوط المياه وجودتها عند المواطنين، حيث إلتقى بعدد من المواطنين ووجه بأخذ عينات لمطابقتها وأيضاً تم أخذ عينات عن طريق وزارة الصحة.