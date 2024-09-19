الفانتازيا تسيطر على ذوق أسماء جلال

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة لها لتعكس الوجه الآخر لها واهتمامها لعالم الموضة بأسلوب متمرد وغامق لتثير حيرة جمهورها بين حين لآخر.

وظهرت أسماء جلال بأكثر من إطلالة مختلفة مزجت بين البساطة والفانتازيا النابعة من شخصيتها المتمردة التي اقنتعت بها جمهورها اينما ظهرت.

وجاءت أول إطلالتها بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف صمم من قماش الحرير باللون الأوف وايت اتسم بصيحة الدرابية.

وأما إطلالتها الثانية جاءت مختلفة لسيطر التٌل عليها وتعكس قوامها الرشيق المتناغم مع وزنها، للتزين ببعض الإكسسوارات مع طرحة التل الشبيكة على خصلات شعرها الملموم.

وأحبت ان تعكس أناقة الأسود بأسلوب مختلف لترتدي فستان طويل بأكمام طويلة منفوخة مصممة من قماش الأسود اللامع كالساتان ، وزين الفستان بأزرار كبيرة مع فيونكة من الأمام.

وتزينت بجوانتي أبيض تناغم مع إطلالتها بالأسود.

وتناغم خطوط المكياج مع الذوق اللافت ليعكس هذة المرة ملامحها بشكل مختلف للغاية وأكثر وضوحًا.



شاركت أسماء في العديد من المسلسلات والأفلام ولفتت الأنظار إليها أخيراً بعد مشاركتها المميزة في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، كشفت الكثير من الأسرار حول حياتها المهنية، وعلاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي، والدور الذي تتمنى تجسيده.

وعن الدور الذي تتمنى تجسيده، قالت: "أحلم، ومن باب الفضول، بأداء شخصية الأميرة ديانا، رغم يقيني بأن لا شبه بيننا. أحبها وأحب حياتها والمعاناة التي رافقتها وإنما لم تغيّرها. كانت إنسانة قوية جداً لم تستسلم أمام الهجمات التي تعرضت لها، ولذلك أشعر بفضول كبير لدخول عقلها وروحها، وفهم كيف نجحت في الصمود والحفاظ على قوّتها".

