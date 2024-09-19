تنسيق المرحلة الثالثة 2024| موعد فتح باب تقليل الاغتراب بين الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات.

ويتاح التقديم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة 10 في المائة.

قواعد تقليل الاغتراب

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 بإستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.

• التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.