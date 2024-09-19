توزيع 641 ألف طالب ثانوية عامة على الجامعات 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع 640 ألفًا و997 طالبا وطالبة حاصلين على الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية طلاب الثانوية العامة المسجلين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 .

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات(طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأتاح موقع التنسيق تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024 خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 ولمدة تسعة أيام انتهت اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة لتنسيق المرحلة الثالثة 2024 وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

وتم العمل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات وفقًا لما يلي: التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا رسميًا للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني.

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة فور إعلانها على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة (10%).

ويتاح التقديم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.