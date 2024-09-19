تدريس البرمجة في مرحلة الثانوية العامة 2026

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريس مادة البرمجة في مرحلة الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي 2025-2026.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تدريس البرمجة سيكون بدءًا من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تدريس مادة البرمجة سيكون من الصف الأول الثانوي بنظام الدمج بين الحضور والأون لاين من خلال التابلت المدرسي.

قصر توزيع التابلت على مدارس الثانوية العامة الحكومية

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقصر توزيع التابلت على طلاب الثانوية العامة في المدارس الحكومية فقط للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لن توزع أجهزة التابلت على طلاب مدارس الثانوية العامة الخاصة هذا العام.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن طالب المدارس الخاصة يستطيع الوصول إلى المنصة التعليمية الجديدة من خلال أي جهاز متوفر لدى الأسرة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن 80 في المائة من مدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مراقبة بالكاميرات.

ونوه وزير التربية والتعليم باتباع آليات جديد لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لديها طرق لضبط الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى بنظام البابل شيت.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب المدارس اللغات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات اختيار الامتحان في المواد العلمية باللغة العربية أو الإنجليزية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إضافة فصل من الجيولوجيا في مادة الأحياء في الثانوية العامة أمر طبيعي لأن مدرس الأحياء هو الذي يدرس الجيولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لطلاب مدارس الثانوية العامة اللغات فيمكنهم امتحان المادة باللغة العربية.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من خروج مواد من مرحلة الثانوية العامة هو إتاحة الفرصة للطلاب لدراسة المواد الأساسية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

وذكر وزير التربية والتعليم أهمية أن يكون لدى المعلم الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.