ريد بول يلغي خططها لتغيير شكل السيارة الخارجي خلال جائزة سنغافورة

أعلن فريق ريد بول رايسنج بطل العالم للصانعين لسباقات الفورميلا وان انه ألغى خططا لتعديل الطلاء الخارجي لسيارتي الفريق خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان والذي ستنطلق تجاربه الحرة صباح يوم الجمعة القادم.

وكان فريق ريد بول رايسنج قد أقام مسابقة ترويجية في بداية العام الحالي بين متابعي سباقات الفورميلا وان من اجل التنافس فيما بينهم على تخيل طلاء بشكل جديد لسيارة ريد بول خلال سباقات بريطانيا و سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والفائز سيتم استضافت من قبل الفريق استضافة خاصة خلال احد سباقات الفورميلا وان وبالفعل تم استخدام احد التصميمات التي أعلن عن فوزها خلال جائزة بريطانيا الكبر عل حلب سلفرستون .

المفاجأة جاءت مساء الاربعاء بعد الإعلان عبر بيان رسمي عن إلغاء خطط تغيير طلاء السيارة لتصميم جديد خلال سباق سنغافورة مؤكدة انه بعد تطبيق الطلاء الجديد على السيارة وجد انه زاد من وزن السيارة حوالي كيلو جرام وهو ما يعني تقليل سرعة سيارة الفريق بحوالي 0.002 من الثانية في اللفة الواحدة وهو ما ربما يؤثر على نتيجة الفريق في نهاية السباق في ظل الصراع المحتدم حاليا على لقب بطولة العالم للموسم الحالي .

وأشار فريق ريد بول إلى انه بعد الموازنة بين مصلحة فريق ريد بول ومنافسته على لقب البطولة او ربما الأضرار بفرصه في الفوز وجد انه لابد من وضع مصلحة الفريق اولا وعدم تطبيق التصميم الخارجي لسباق جائزة سنغافورة