محمد مصيلحي يكشف كواليس جلسة الأندية مع الرابطة

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يجتمع مع رؤوساء الأندية المصرية لأول مرة، رغم أنه من الأفضل الاجتماع بينهم بصفة دورية، مشيرًا إلى أن وجود محمود الخطيب وحسين لبيب وباقي رؤساء الأندية الشعبية كان أمر جيد وإيجابي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الاجتماع استمر لمدة 6 ساعات كاملة، كان هناك شد وجذب في البداية، لكن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية في النهاية".

وأوضح: "رفضت الدوري الاستثنائي في البداية ثم اقتنعت بعدما تم شرحه بالتفصيل".

وأضاف: "هناك هناك اجتماع فيديو كونفرانس مع الشركة الالمانية وتم شرح الأمور بشكل احترافي، والاجتماع كان مثمر وكله ايجابيات، وجميع الأندية تفهموا الموقف، وأحمد دياب أيضا عرض الأمور".

وزاد: "كان هناك جزئية تحدث فيها الجميع هو أن بعض الأندية لن تقدم المستوى القوي حال التأكد من البقاء في الدوري أو عدم المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى أنه تم الحديث عن مرحلة الهبوط، والخطيب وحسين لبيب تحدثوا عن أنه من الصعب أن يكون هناك 3 فرق تهبط في ظل عدد المباريات".

وأكمل: "سيتم الحصول على نفس حقوق رعاية والبث التليفزيوني لكل الأندية، وهذا الأمر كان محل مناقشة كاملة مع محمد يحيى وسيف الوزيري، خصوصًا أن الدوري سوف يستمر لمدة موسمين على نفس هذا النظام، على أن يعود لـ2027 بنظامه المعتاد".

وزاد: "قد يكون هناك لقاء خلال 3 شهور بين الأندية والرابطة، من أجل الحديث حول شكل الدوري في المواسم المقبلة، وكان هناك مقترح بوجود 20 ناديًا في 2027 ولكن في حال انتظام مسابقة الدوري المصري وعدم وجود تأجيلات".

وأوضح، أن الخطيب اقترح وجود لجنة من الأندية مع الرابطة للحديث حول شكل منافسات بطولة الدوري، والمناقشة كانت "صحية"، وسعيد جدًا بالخروج بنتائج جيدة في تلك الجلسة.

وأتم: "الرابطة تقدم عملا جيدًا في الكرة المصرية، وهناك نتائج مثمرة وتفاهم كامل بين الجميع من أجل مصلحة الجميع"