إطلاق الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي حول التعليم والثقافة

انطلقت اليوم أعمال مجموعة العمل للحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي المعنية بالتعليم والثقافة برئاسة مشتركة بين السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير رفيق منصور، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسات في مكتب الشؤون التعليمية والثقافية وبحضور السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسادة مساعدي وزير السياحة والأثار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة الى جانب عدد من مستشارين الخارجية الأمريكية وقيادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والسفارة الأمريكية في القاهرة.



ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والثقافة، بالتركيز على أهمية الاستثمار في المشروعات التي تمكن الشباب والنشء كمحور أساسي للنهوض بهذه القطاعات، كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة تطوير هذه القطاعات الحيوية.



ويأتي هذا الحوار كجزء من التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التعليمية والثقافية، بهدف دعم التنمية المستدامة وفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور في القطاعات التعليمية والثقافية. كما اكد الجانبان علي أن استمرار هذا التعاون سيسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المصري والأمريكي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الى افاق ارحب.

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