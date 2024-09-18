تغيرات جوية مرتقبة.. روما تستعد لأيام من الأمطار والعواصف

سجلت العاصمة روما اليوم درجة حرارة قصوى بلغت 23°C ودرجة حرارة دنيا بلغت 15°C، مع رياح معتدلة في الصباح قادمة من الشمال الشرقي، والتي خفت حدتها في فترة الظهيرة وتحولت نحو الجنوب الجنوبي الغربي.

كما أن مستوى الصفر الحراري استقر عند 3110 متر، مما يدل على دخول هواء بارد في الطبقات العليا.

ووفقًا لتوقعات موقع 3Bmeteo، من المتوقع أن يتغير المشهد يومي الأربعاء والخميس، حيث ستظهر السحب غير المنتظمة وأمطار متفرقة قد تكون محلية وعاصفية.

ستبقى درجات الحرارة بين 20 و23 درجة مئوية في فترة الظهيرة، مع احتمال وجود بعض الضباب في الصباح.

لذا، يجب علينا الاستعداد لتدهور حالة الطقس، حيث يتوقع أن تمر اضطرابات جوية قوية بين 24 و25 سبتمبر.

ويحث الخبراء المواطنين على متابعة الأخبار وأخذ الاحتياطات اللازمة، حيث يبدو أن أجواء الخريف بدأت تأخذ مكانها. لننتظر ونرى كيف ستتطور الأحوال الجوية في الأيام المقبلة!