تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة.. تفاصيل

أصيب 12 شخصا إثر حادث تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة اتجاه السويس بالقاهرة الجديدة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم 4 سيارات ونتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.

ودفعت قوات الأمن بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 شخصا نتيجة تصادم 4 أتوبيسات وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ووضعت الإدارة العامة للمرور عددة توصيات للحد من حوادث الطرق

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق