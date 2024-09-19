احالة 226 مخالفة تموينية ألى النيابة العامة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه علي انه وجه باستمرار تنفيذ الحملات التموينية مشيرا انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين.

وأشار مرزوق، إلي تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال اللواء مرزوق، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 226 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة .

وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 151 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز عدد 10محاضر عدم اعطاء بون صرف وعدد 7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين وعدد 12 محضر تصرف في دقيق ( 20 شيكارة) وعدد61 محضر عدم مطابقة للمواصفات وعدد 46 محضر نقص وزن ما بين ( 8-24 )جم وعدد 8 محاضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد 1 محضر توقف عن الانتاج وعدد 6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.



وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت عدد 28 محضر عدم إعلان عن الاسعار وعدد 1محضر سلع بدون فواتير وعدد 1 محضر تجميع سلع تموينية وعدد 2 محضر عدم اصدار فواتير وعدد 23 محضر عدم وجود شهاده صحية وعدد 1 محضر غش تجارى وعدد 1 محضر تبديد حرز بقيمة (250كجم لحوم) وعدد 14 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجرتموينى) وعدد 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) وعدد 1 محضرتجميع سلع مدعمة(مواد بترولية) وعدد1 محضر طلمبة بنزين بدون ترخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد اللواء مرزوق، على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.