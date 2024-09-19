اصحاب البصيرة بالعريش تكرم ثقافة شمال سيناء

نظمت جمعية اصحاب البصيرة بالعريش، احتفال اليوم الأربعاء، اقامة معرض كتاب اصدارات الهيئة، تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

بحضور قيادات المحافظة ورموز العمل الخيرى ومؤسسات المجتمع المدنى واولادنا أصحاب البصيرة وأسرهم وأهالى محافظة شمال سيناء.

اعدة صفاء حمدى نصار مسئول ادارة الدراسات والبحوث بالفرع، وتكريم فرع ثقافة شمال سيناء للمشاركة الفعاله والدعم المستمر المقدم من قصور الثقافة لأولادنا اصحاب البصيرة، تسلم شهادة التكريم، أشرف محمود مدير ادارة الأمن والإعلام بالفرع بالإنابة عن الاستاذ أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء.

استكمالا لخطة الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء ضمن برنامج " ثقافتنا فى اجازتنا "،

عقد ببيت ثقافة رابعة ورشة اكتشاف وتنمية مواهب فى الرسم تميز من خلالها رائدة من رواد البيت، هدير عمر، قامت برسم شيخ من مشايخ شمال سيناء الشيخ سالم الهرش، بمتابعة وتوجيه سليمان منصور مدير البيت.

كما عقد مكتبة الشهداء بمركز بئر العبد عقدت ورشة قراءة حرة وحكى لما قرأه وفهمه من الرواد من القراءة، تمت الورشة فى الطبيعة امام المكتبة، بتوجية من محمود عبد الناصر، وممدوح صالح، مسئولى النشاط، ومتابعة واشراف شيماء بخيت مدير المكتبة.

وفى جانب اخر بيت ثقافة المساعيد تم عرض فيلم عن انجازات سيناء على جهاز الفيديو بروجكتور ، واستكمل البيت نشاطه بورشة فنية لاعادة تدوير زجاجات البلاستيك وصنع منها مقلمه وحافظة للمعالق، تميز بها الرواد، حبيبة عثمان، وحمزة عثمان، وعمر عثمان، وجنا زياد، وحبيبة زياد، و دينا احمد ، تمت الفعاليات بتوجيه من سلوى برعى مسئول النشاط، تحت اشراف ومتابعة أحمد صابر مدير البيت.

الأنشطة الثقافية والفنية تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة الاستاذ أمل عبدالله واشراف د.شعيب خلف مدير عام الاقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة الاستاذ أشرف المشرحانى.