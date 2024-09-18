افتتاح أسبوع أفلام التراث المصري بمكتبات مصر المتنقلة.. صور

افتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر أسبوع أفلام التراث المصري الذي يعرض خلاله مجموعة من الأفلام التي تتناول الحرف التراثية والعادات المرتبطة بالمناسبات المصرية وذلك للمرة الأولي بمكتبات مصر المتنقلة وعددها 20 مكتبة موزعة علي محافظات مصر المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريا بمكتبة مصر العامة وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.



وتم افتتاح أسبوع أفلام التراث بكلمة ألقاها السفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء صندوق مكتبات مصر العامة شكر فيها د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما علي مبادرته بإقامة هذا الأسبوع السينمائي بالمكتبات المتنقلة وعددها 20 مكتبة في مختلف محافظات مصر ويستمر هذا الأسبوع من 18 وحتى 26 سبتمبر. يعرض خلاله 14 فيلما منهم أفلام "الخيامية والعقادين وفن الفلاحين والقلة وسحر الأواني ومملكة الحسين وجبل الطير وفن العرايس وبيت جميل وفيلم شد الحبل وفيلم زخارف عربية وفيلم في رحاب الحسين وفيلم سكر معقود".

عرض خلال الافتتاح فيلم (سكر معقود) للمخرجة مني رياض، والذي يتناول حرفة صناعة الحلوي وارتباطها بالمناسبات الدينية.



وعقب العرض أقيمت ندوة استضافت كلا من د.عزة رياض عبد الباري الباحث في الفنون التراثية بأكاديمية الفنون، ود.نجلاء أحمد حسن باحث انثربولوجيا الثقافة الإفريقية وكبير باحثين بوزارة الثقافة، وتحدثت فيها د.نجلاء عن دور المكتبة في الحفاظ علي الموروث الشعبي وكيف أن هناك فرق بين التراث والموروث الشعبي.

كما عقدت د.عزة حلقة نقاش مع الأطفال تحدثت معهم بشكل مبسط عن التراث وكيف انه أسلوب حياة نتعامل معه يوميا دون أن نلتفت إليه.

أدارت الندوة الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية "26 ش شريف"، وذلك بحضور د.إكرام يونس مدير الأنشطة بالمكتبة، والشاعر الكبير أحمد سويلم والذي تحدث بدوره عن تجربته الخاصة بورش الحكي للأطفال بالمكتبة.



كما أقيمت علي هامش الفعاليات ورشة عمل عروسة وحصان المولد من الفوم وأيضا تم توزيع حلوي المولد علي الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.



جدير بالذكر أن الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي تأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومي للسينما، ويشرف علي الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.