الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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لبنان.. انفجارات بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية

أنظمة الطاقة الشمسية
أنظمة الطاقة الشمسية

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن وقوع انفجارات بأنظمة الطاقة الشمسية في عدد من المنازل تزامنا مع انفجار الأجهزة اللاسلكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني مشاركة 30 فريق إسعاف في نقل المصابين جراء الانفجارات المتعددة في مناطق مختلفة بما في ذلك جنوب لبنان والبقاع.

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مصدر أمني: أجهزة الاتصالات المنفجرة اليوم اشتراها حزب الله قبل 5 أشهر

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأجهزة ذات الاستخدام المدني يجب ألا تتحول إلى أسلحة.

وفجرت إسرائيل آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية الشخصية التي يستخدمها عناصر في "حزب الله" في لبنان في موجة ثانية من عملية استخباراتية بدأت يوم الثلاثاء بتفجير أجهزة النداء، وفق مصدرين.

وأوضح موقع "أكسيوس" أن مصدرين مطلعين على العملية، أكدوا له هذه المعلومات.

ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن "الموجة الثانية من الهجمات السرية هي خرق أمني خطير آخر في صفوف حزب الله وتزيد من الضغوط عليه".

وقالت المصادر للموقع إن "أجهزة الاتصال اللاسلكية (ووكي توكي) تم تفخيخها مسبقا من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل تسليمها إلى "حزب الله" كجزء من نظام الاتصالات الطارئة للحزب، والذي كان من المفترض استخدامه أثناء الحرب مع إسرائيل.

وكانت "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قد فجرت يوم الثلاثاء آلاف أجهزة النداء التي يستخدمها أعضاء الوحدات والمؤسسات العسكرية لحزب الله"، حسبما جاء في "أكسيوس".

وعصر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أثناء تشييع جنازات بعض عناصر "حزب الله" الذين قتلوا في الهجوم الأول، وقعت موجة ثانية من الانفجارات، في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

ونقل "أكسيوس" عن أحد المصادر قوله: "نظرا لأنها كانت مخصصة للاستخدام فقط أثناء الحرب مع إسرائيل، فإن عددا كبيرا من أجهزة الاتصال اللاسلكية كانت مخزنة في مستودعات حزب الله".
وأوضح المصدران أن "هدف إسرائيل في الموجة الثانية من الهجمات كان زيادة جنون العظمة والخوف في صفوف حزب الله، في محاولة للضغط على قيادة الحزب لتغيير سياسته فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل".

وصرح مصدر بالقول: "كان الهدف إقناع حزب الله بأن من مصلحته قطع علاقته بحماس وإبرام صفقة منفصلة لإنهاء القتال مع إسرائيل بغض النظر عن وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف المصدران أن "قرار تنفيذ الهجوم الثاني كان مدفوعا أيضا بالتقييم بأن تحقيق حزب الله في انفجارات أجهزة النداء من المرجح أن يكشف عن الخرق الأمني ​​في أجهزة الاتصال اللاسلكية".

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