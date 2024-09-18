أوناي سيمون يحدد موعد عودته للملاعب بعد الاصابة

حدد حارس مرمى منتخب أسبانيا و نادي اتلتيك بيلباو الاسباني اوناي سيمون موعد عودته الى الملاعب من جديد بعد اجرائه جراحة في الرسغ بعد نهاية يورو 2024 والتي حصل منتخب اسبانيا على لقبها .

وكان اوناي سيمون قد اجرى جراحة في الرسغ عقب نهاية يورو 2024 ليحل محله جوليان اجريزيبلا في نادي اتلتيك بيلباو وايضا حارس ارسنال الانجليزي ديفيد رايا في المنتخب الاسباني خلال المواجهتين مع صربيا و سويسرا في دوري الامم الاوربية بداية سبتمبر الحالي .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان اوناي سيمون ابلغ ادارة ناديه ان الموعد المححد لعودته سيكون نهاية ديسمبر المقبل وقبل توقف الدوري الاسباني في العطلة الشتوية وهو ما يعني انه تعافي بشكل اسرع من المتوقع حيث كانت كل التوقعات تشير الى عودته في نهاية يناير المقبل .

واضافت الماركا انه يبدو ان اوناي سيمون يسعى للعودة بشكل سريع لضمان مقعده كحارس اساسي في نادي اتلتيك بيلباو ومنتخب اسبانيا خاصة في ظل المستوى المتميز الذي ظهر به الحارسان ديفيد رايا و جوليان اجريزيبلا .