الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عزت الرشق: الاعتداء على الشعب اللبناني يكشف حقيقة الكيان المنتهك لكل المواثيق

عزت الرشق
عزت الرشق

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاعتداء الصهيوني الإرهابي ضد الشعب اللبناني، هو اعتداء صارخٌ على الأرض واعتداء سافر على السيادة اللبنانية، يكشف حقيقة هذا الكيان المنتهك لكل المواثيق والأعراف الدولية، ممَّا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية لوضع حدّ لهذا الإرهاب الصهيوني، الذي بات يهدّد أمن واستقرار المنطقة.

 

وأضاف عزت الرشق في بيان نشرته حركة حماس: ندين بشدَّة تجدّد واستمرار العدوان الصهيوني ضدَّ الشعب اللبناني الشقيق، واستهداف المواطنين المدنيين، بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مختلف الأراضي اللبنانية، ما أدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى.

 

الاعتداء الصهيوني الإرهابي

وحمل الرشق، حكومة الاحتلال الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المستمر على لبنان، وما سبقه وما يتزامن معه من عدوان غاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن هذا الاعتداء الصهيوني الإرهابي هو اعتداء صارخٌ على الأرض والشعب اللبناني الشقيق، واعتداء سافر على السيادة اللبنانية.

 

ولفت عزت الرشق، إلى أن الحركة تشد على يد لبنان الشقيق، وعلى يد أبطال المقاومة الإسلامية في حزب الله، الذين يواصلون وقفتهم المشرفة مع شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، 

 

وأكد الرشق، أنَّ هذا العدوان الصهيوني الغاشم لن ينال من إرادة وصمود وبسالة المقاومة اللبنانية، ودورها وموقفها المقدّر في إسناد شعبنا ومقاومتنا، مجددا تضامنه المطلق مع  حزب الله والمقاومة الإسلامية  الباسلة في لبنان والشعب اللبناني الشقيق، ونترحّم على الشهداء، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

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